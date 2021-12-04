Челси проиграл впервые за 12 матчей

В рамках 15-го тура чемпионата Англии "Челси" проиграл в лондонском дерби для "Вест Хэма" - 2:3.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля прервали свою 12-матчевую беспроиграшную серию. Последний раз "пенсионери" терпели поражение 29-го сентября - тогда "Челси" минимально проиграл туринском "Ювентусу" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После поражения от "зебр" лондонцы одержали 9 побед и 3 раза сыграли вничью.