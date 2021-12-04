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Челси проиграл впервые за 12 матчей
До "Вест Хэма" был туринский "Ювентус" в конце сентября
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 15-го тура чемпионата Англии "Челси"
Таким образом, подопечные Томаса Тухеля прервали свою 12-матчевую беспроиграшную серию. Последний раз "пенсионери" терпели поражение 29-го сентября - тогда "Челси" минимально проиграл туринском "Ювентусу" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
После поражения от "зебр" лондонцы одержали 9 побед и 3 раза сыграли вничью.
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