  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси проиграл впервые за 12 матчей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси проиграл впервые за 12 матчей

Англия
(1 голосов)

До "Вест Хэма" был туринский "Ювентус" в конце сентября

Челси проиграл впервые за 12 матчей

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 15-го тура чемпионата Англии "Челси" проиграл в лондонском дерби для "Вест Хэма" - 2:3.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля прервали свою 12-матчевую беспроиграшную серию. Последний раз "пенсионери" терпели поражение 29-го сентября - тогда "Челси" минимально проиграл туринском "Ювентусу" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После поражения от "зебр" лондонцы одержали 9 побед и 3 раза сыграли вничью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...