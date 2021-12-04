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Мойес: Честно говоря, я не думаю, что мы играли так уж хорошо с Челси
Наставник "молотобойцев" подвел итоги победы над "пенсионерами"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал
"Честно говоря, я не думаю, что мы играли так уж хорошо. Но мы забили. А в других матчах мы играли не лучше и не хуже, но забить не удалось. Сегодня мы сделали это в матче против команды, пропускающей отнюдь не часто, поэтому нужно отдать должное парням.
Во втором тайме мы действовали гораздо лучше. В первом мы были чересчур пассивны и податливы.
В "Челси" умелые игроки, и благодаря тому, на каком уровне они способны выступить, они и являются победителями Лиги чемпионов. Можно прессинговать их, можно держать дистанцию – они хороши при любом раскладе", – рассказал коуч "молотобойцев".
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