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Тьяго Силва стал самым возрастным автором гола Челси в АПЛ

Англия
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Рекорд от бразильца

Тьяго Силва стал самым возрастным автором гола Челси в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня "Челси" Томаса Тухеля на выезде проиграл "Вест Хэму" (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Счет в поединке открыл защитник гостей Тиаго Силва. Он замкнул головой навес с углового на 28-й минуте встречи.

В 37 лет и 73 дня он стал самым возрастным автором гола "Челси" в АПЛ, побив рекорд форварда Дидье Дрогба (37 лет и 49 дней). Всего в текущем сезоне Силва провел 12 игр в АПЛ и забил два мяча.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
OptaJoe

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