Тьяго Силва стал самым возрастным автором гола Челси в АПЛ

Сегодня "Челси" Томаса Тухеля на выезде проиграл "Вест Хэму" (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Счет в поединке открыл защитник гостей Тиаго Силва. Он замкнул головой навес с углового на 28-й минуте встречи.

В 37 лет и 73 дня он стал самым возрастным автором гола "Челси" в АПЛ, побив рекорд форварда Дидье Дрогба (37 лет и 49 дней). Всего в текущем сезоне Силва провел 12 игр в АПЛ и забил два мяча.