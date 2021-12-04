Тухель: У нас был ужасный пас назад в ноги сопернику. Нельзя этого делать на топ-уровне

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал поражение в лондонском дерби от "Вест Хэма" в матче 15-го тура АПЛ.

"Я не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь сложно играть. Мы совершили слишком много индивидуальных ошибок, то же самое было в матчах с "Уотфордом" и "Манчестер Юнайтед".

Мы говорили об этом, но, очевидно, это не помогло. Вот и все. Все имеют отношение к этому, отдавать пас назад – не лучшая идея. Мы испытывали затруднения, в том числе и в обороне. У нас был ужасный пас назад в ноги сопернику. Нельзя этого делать на топ-уровне.

Каждое поражение – это кочка на дороге, но требования к нам из-за них не будут снижены. Мы должны играть аккуратнее и стабильнее", - рассказал немецкий наставник.