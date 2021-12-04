АПЛ. Ливерпуль минимально переиграл Вулверхэмптон благодаря голу Ориги на 90+4 минуте.

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Молинью" (Вулвергемптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Счет 0:0 сегодня был очень близок. "Вулвз" могли сыграть с такими цифрами на табло в третий раз подряд, а "мерсисайдцы" могли не забить впервые в сезоне. Хотя стоить отметить, что несколько убийственных моментов гости сегодня создали.

Первый тайм прошел почти без игры в чужой штрафной. Часто команды вообще забывали об атаке, катая мяч. Больше это делал "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" надеялся на контратаки, но они не получались.

Единственный супермомент к перерыву создали гости. Робертсон в привычном для себя стиле нашел зону, вбежал туда и прострелил на, казалось, совершенно свободного Салаха. Египтянин уже чуть ли не с закрытыми глазами подставлял ногу, чтобы перевести мяч в пустые ворота, но словно из-под земли появился Коуди, который в подкате был первым на передаче.

Во второй половине встречи немного оживились в атаке "мерсисайдцы". На 50-й минуте шанс получил Тьяго, который после передачи Салаха в зону правой стойки пробил сначала в Хименеса, а затем мяч еще и от него отскочил в створ ворот и угодил в Жозе Са. Инстинктный момент, однако, и он не завершился голом. Еще раз классно в игру вступил португальский голкипер после удара Мане из пределов штрафной – Са потянул удар в упор.

Однако был такой момент, когда Жозе очень сильно ошибся. Он вышел со штрафной и столкнулся со своим партнером, дав возможность Жоте побежать на ворота без голкипера. Однако… у нападающего было перед собой два свободных угла, но он пробил на силу по центру и попал в Коуди, который стоял там на пару с Килманем! Очередная защитная фантастика от капитана "вулвз".

"Волки" за второй тайм однажды все-таки нашли свой момент. После рикошета мяч попрыгал со штрафной площадки гостей, а первым на подборе был Дендонкер, который пробил в касание в левую девятку, однако Алиссон намертво забрал этот не слишком сильный удар.

Все шло к нулям, атаки понемногу прекращались, но на финальных секундах свое слово сказал индивидуальный скилл игроков. Ван Дейк прекрасной передачей перевел мяч направо на Салаха, египтянин в касание прокинул себе и отдал в центр на Ориги, а бельгиец с разворота пробил под опорную ногу голкиперу. Второй гол в этом сезоне для Дивока в АПЛ, хотя сыграл в чемпионате он всего 41 минуту.

Кстати, стоит отметить и Салаха, который записал в свой актив уже 22 (13+9) результативных действия в этом сезоне Премьер-лиги. У ближайшего преследователя в два раза меньше - 11 (6+5) у бывшего нападающего "Зари", а сейчас игрока "Уотфорда" Денниса Бонавентуре.

Благодаря победе “Ливерпуль” временно возглавил АПЛ, ведь “Челси” уступил “Вест Хэма”. Правда, если “Манчестер Сити” сегодня победит у вышеупомянутого “Уотфорда”, то отвоюет лидерство в чемпионате. Горячая борьба в холодном декабре!

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 0:1

Гол: Дивок Ориги 90+4

"Вулвергемптон": Са – Килмен, Коуди, Саис – Семеду, Дендонкер, Невиш, Аит Нури (Хувер 90+2) – Траоре (Тринкау 89), Хименес, Хван (Моутинью 79)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Ориги 68), Фабинью, Тьяго – Салах (Милнер 90+6), Жота (Окслейд-Чемберлен 82), Мане

Предупреждения: Дендонкер 26, Хименес 88 – Фабинью 62, Робертсон 68