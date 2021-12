АПЛ. Уотфорд - Манчестер Сити 1:3. Голы Стерлинга и Силвы вывели Сити на первое место 

Вслед за “Ливерпулем” потерей очков “Челси” воспользовался и “Манчестер Сити”. Именно команда Гвардиолы возглавила турнирную таблицу АПЛ, переиграв в 15-м туре “Уотфорд”.

“Манчестер Сити” имел значительный игровой перевес и уверенно добился победы. Гости очень быстро забили первый мяч – Фоден получил мяч на фланге от Гюндогана и выполнил перевод на другой на фланг на Стерлинга. Экс-фулбек “Тоттенхэма” Дэнни Роуз не накрыл своего визави и форвард “Сити” легко вколотил мяч в ворота.

“Уотфорд” откровенно не справлялся со скоростью атак и высоким техническим мастерством игроков “Сити”, и команда Гвардиолы еще к получасу игры должна была забивать дважды. Но “Уотфорд” оставался в игре благодаря своему вратарю Бахманну.

Как только хозяевам показалось, что они смогли отодвинуть игру от своих ворот, и нащупать какие-то слабости у “Сити”, “горожане” забили второй мяч. И снова не самую уверенную игру продемонстрировал Роуз. Он зачем-то выдвинулся к центру поля, и столкнулся с Грилишом, не успел вернуться назад, и именно через его зону Бернарду Силва сыграл на добивании, переиграв перед этим двух игроков “Уотфорда”.

Раньери провел в перерыве две замены, потому что по сути ему терять уже было нечего, но прежде чем “Уотфорду” удалось чем-то ответить, “Манчестер Сити” забил третий гол. И снова Бернарду Силва. Португалец получил мяч на углу штрафной от Уокера, сместился в центр, и закрутил мяч в верхний угол.

Для Силвы этот гол стал седьмым в чемпионате и шестым в последних восьми матчах. Безусловно, Бернарду Силва и Мохамед Салах – лучшие игроки Премьер-лиги на данный момент.

7 - With seven goals in just 14 games this season, Bernardo Silva has already equalled his best ever goalscoring return in a single Premier League campaign (7 in 36 apps in 2018-19). Magnificent. #WATMCI