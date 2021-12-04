АПЛ. Уотфорд - Манчестер Сити 1:3. Голы Стерлинга и Силвы вывели Сити на первое место 

Вслед за “Ливерпулем” потерей очков “Челси” воспользовался и “Манчестер Сити”. Именно команда Гвардиолы возглавила турнирную таблицу АПЛ, переиграв в 15-м туре “Уотфорд”.

“Манчестер Сити” имел значительный игровой перевес и уверенно добился победы. Гости очень быстро забили первый мяч – Фоден получил мяч на фланге от Гюндогана и выполнил перевод на другой на фланг на Стерлинга. Экс-фулбек “Тоттенхэма” Дэнни Роуз не накрыл своего визави и форвард “Сити” легко вколотил мяч в ворота.

“Уотфорд” откровенно не справлялся со скоростью атак и высоким техническим мастерством игроков “Сити”, и команда Гвардиолы еще к получасу игры должна была забивать дважды. Но “Уотфорд” оставался в игре благодаря своему вратарю Бахманну.

Как только хозяевам показалось, что они смогли отодвинуть игру от своих ворот, и нащупать какие-то слабости у “Сити”, “горожане” забили второй мяч. И снова не самую уверенную игру продемонстрировал Роуз. Он зачем-то выдвинулся к центру поля, и столкнулся с Грилишом, не успел вернуться назад, и именно через его зону Бернарду Силва сыграл на добивании, переиграв перед этим двух игроков “Уотфорда”.

Раньери провел в перерыве две замены, потому что по сути ему терять уже было нечего, но прежде чем “Уотфорду” удалось чем-то ответить, “Манчестер Сити” забил третий гол. И снова Бернарду Силва. Португалец получил мяч на углу штрафной от Уокера, сместился в центр, и закрутил мяч в верхний угол.

Для Силвы этот гол стал седьмым в чемпионате и шестым в последних восьми матчах. Безусловно, Бернарду Силва и Мохамед Салах – лучшие игроки Премьер-лиги на данный момент.

7 - With seven goals in just 14 games this season, Bernardo Silva has already equalled his best ever goalscoring return in a single Premier League campaign (7 in 36 apps in 2018-19). Magnificent. #WATMCI — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2021

“Манчестер Сити” пропускал по одному в трех последних матчах всех турниров, “Уотфорд” стабильно забивает по одному. И сегодня команде Раньери один мяч все же удалось отыграть – Кучо Эрнандес добил в ворота мяч после своего же выстрела в штангу. 3:1 – закономерный итог матча.

Чемпионат Англии, 15-й тур. Уотфорд, “Викаридж Роуд”

“Уотфорд” – “Манчестер Сити” 1:3

Голы: Эрнандес 74 – Стерлинг 4, Бернарду Силва 31, Бернарду Силва 63

“Уотфорд”: Бахманн – Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз (Нгакия 71) – Луза (Эрнандес 46) – Деннис, Клеверли (Куцка 46), Сиссоко, Педро – Кинг

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган (Де Брюйне 67) – Грилиш (Марез 68), Фоден (Жезус 76), Стерлинг

Предупреждения: Кинг 7, Роуз 31, Кэткарт 85