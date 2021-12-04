Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Бернарду Силва подтвердил мои слова - он очень важен для Сити
Коуч "горожан" подвел итоги выездной победы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Очень хорошее выступление. Мы упустили много моментов, надеюсь, в следующий раз с этим будет получше. Мы должны были раньше снять все вопросы по поводу победителя. Мы сохраняем постоянство в том, как играем. В футболе самое сложное – отправить мяч в сетку, но играли мы действительно хорошо – снова.
Мы видели, как "Уотфорд" играл против "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Лестера". У него было много моментов в результате контратак, и мы сегодня это пресекали. Мы забили три прекрасных гола, а могли и больше.
Я хочу поблагодарить Бернарду Силву, потому что после сказанного мной он не подвел. Спасибо тебе. Бернарду подтвердил мои слова, он очень важен для нас", – рассказал испанский наставник.
Популярное сейчас
- Малиновский размочил счет с Наполи уже на 7-й минуте - ВИДЕО
- Лондонское дерби удалось на все 100%. АПЛ. Вест Хэм – Челси 3:2
- Верес - Динамо 0:3. Ответ конкуренту
- Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО