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Гвардиола: Бернарду Силва подтвердил мои слова - он очень важен для Сити

Англия
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Коуч "горожан" подвел итоги выездной победы

Гвардиола: Бернарду Силва подтвердил мои слова - он очень важен для Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Уотфордом" в матче 15-го тура АПЛ.

"Очень хорошее выступление. Мы упустили много моментов, надеюсь, в следующий раз с этим будет получше. Мы должны были раньше снять все вопросы по поводу победителя. Мы сохраняем постоянство в том, как играем. В футболе самое сложное – отправить мяч в сетку, но играли мы действительно хорошо – снова.

Мы видели, как "Уотфорд" играл против "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Лестера". У него было много моментов в результате контратак, и мы сегодня это пресекали. Мы забили три прекрасных гола, а могли и больше.

Я хочу поблагодарить Бернарду Силву, потому что после сказанного мной он не подвел. Спасибо тебе. Бернарду подтвердил мои слова, он очень важен для нас", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити Уотфорд Пеп Гвардиола
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Источник:
ttps://www.bbc.com BBC

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