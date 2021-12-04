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Вест Хэм - Челси 3:2. Обзор матча и видео голов 

Англия
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Вест Хэм – Челси ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 4 декабря 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Вест Хэм - Челси 3:2. Обзор матча и видео голов 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Челси” во второй раз в сезоне проиграл в Премьер-лиге и потерял первое место, пропустив вперед “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”. Обидчиком команды Томаса Тухеля стал “Вест Хэм”. “Челси” дважды выходил вперед после голов Тьяго Силвы и Мэйсона Маунта, но “Вест Хэм” отыгрывался благодаря голам Лансини с пенальти и Боуэна. Развязка в матче была драматичной. Артюр Масуаку, никогда ранее не забивавший в АПЛ, выполнял кросс в штрафную, но мяч слегка задел ногу "Челси" защитника и по удивительный траектории залетел в ворота. 3:2 – “Челси” впервые с апреля пропускает больше гола за матч, “Вест Хэм” прервал серию из трех матчей без побед в лиге.

Чемпионат Англии, 15-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 3:2

Голы: Лансини (40, с пенальти), Боуэн (56), Масуаку (87) – Силва (28), Маунт (44)

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мейсон Маунт Джаррод Боуэн Эдуар Менди
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