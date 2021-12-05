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Стерлинг: Я не мог побороть негативные эмоции. Мне очень помогла медитация

Англия
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Игрок рассказал о своих проблемах

Стерлинг: Я не мог побороть негативные эмоции. Мне очень помогла медитация

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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг дал комментарий о том, как недавно столкнулся с психологическими проблемами:

"Я прошел через сложный период, я не мог справиться с мыслями. Я не мог побороть негативные эмоции. Все, что я делал обычно, не помогало, мне пришлось это преодолевать.

Впервые в карьере я не играл так много, как хотел бы. Я испытывал сильное разочарование, а на горизонте был крупный турнир. Мне нужно было сделать что-то, чтобы прийти в норму к матчам сборной. Тогда я принял решение: когда вернусь из расположения сборной, уделю время себе и попробую что-то новое.

Медитация улучшила и психологическое, и физическое состояние. Когда я впервые попробовал ее, то почувствовал себя таким свежим и довольным. На следующий день было только лучше. Так что я продолжал. Чем чаще я медитирую, тем лучше себя чувствую", – сказал Стерлинг.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Национальная сборная Англии
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Источник:
Sports Illustrated

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