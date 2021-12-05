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АПЛ. Третья подряд победа Тоттенхэма, Лидс спасается на 90+5 минуте
Шпоры поднимаются на пятое место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте выжимает максимум из более-менее простого календаря. После побед над “Лидсом” и “Брентфордом” лондонский “Тоттенхэм” берет три очка и в матче с “Норвичем”. Улучшается и разница мячей “шпор”. После первой в сезоне победы с разницей в два мяча в прошлом туре (“Брентфорд” 2:0), “Тоттенхэм” впервые побеждает с перевесом в три гола.
Интересно, что “Норвич” имел больше владения (59% против 41% у “шпор”), но в основном гости держали мяч на своей половине поля и при счете, который устраивал “Тоттенхэм”.
Команда Антонио Конте быстро забила первый гол. Моура выполнил проход через центр, и с 23 метров пробил точно в верхний угол ворот. Классный индивидуальный гол.
Игра проходила под контролем “шпор”, но без большого количества моментов. “Норвичу” не удавалось как-то повлиять на ход поединка, и во втором тайме “канарейки” пропустили еще дважды. Сначала Санчес сориентировался в моменте после углового, а затем Сон воспользовался проходом Дэвиса в штрафную “Норвича”, и протолкнул мяч в сетку после паса валлийца.
Конте предстоит еще много работы с “Тоттенхэмом”, но “шпоры” ощутимо добавили с приходом итальянца, и уверенно берут очки там, где они должны это делать по определению.
Absolute rocket. ????@LucasMoura7 // #TOTNOR pic.twitter.com/PXloFnSqxD— Premier League (@premierleague) December 5, 2021
“Лидс” с “Брентфордом” поделили очки. Это команды с короткой скамейкой запасных, сильно страдающие из-за травм. Перед стартом матча стало известно, что “Брентфорд” из-за положительного теста потерял своего ключевого игрока в атаке Айвена Тоуни, по ходу игры получили повреждения игроки “Лидса” Купер и Филлипс.
Обе команды доминировали только отрезками. Старт матча был за “Брентфордом”, но забили хозяева – Робертс замкнул нижний кросс Рафиньи. “Брентфорд” сумел вернуться в игру во втором тайме, когда травму получил центрхав “Лидса” Филлипс. Сначала Баптист забил первый гол в АПЛ, а затем Канос вывел “пчел” вперед после красивой атаки через центр.
Но “Лидсу” удалось отыграться. Это красивая история. Патрик Бэмфорд не играл из-за травмы почти три месяца, и сегодня он сразу забил такой важный гол в первом своем матче после возвращения. Это был угловой на 90+5 минуте, вратарь “Лидса” Мелье тоже был у чужих ворот, подача, Эйлинг головой продлил мяч (тоже первая игра за “Лидс” с 17 сентября) и Бэмфорд в одно касание поразил ворота. 2:2 – там где “Лидс”, там эмоции.
???? Bamford is back! pic.twitter.com/YGuG2AUCke— Leeds United (@LUFC) December 5, 2021
Чемпионат Англии, 15-й тур
Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Норвич” 3:0
Голы: Моура 10, Санчес 67, Сон 77
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Танганга (Доэрти 62), Скипп, Хейбьерг, Регилон (Сессеньон 22) – Моура (Бергвейн 80), Сон – Кейн
“Норвич”: Крул – Уильямс, Хэнли, Омобамиделе, Гибсон, Ааронс – Маклин, Гилмор (Соренсен 81), Ле-Мелу (Дауэлл 73) – Пукки, Ида (Сарджент 69)
Предупреждения: Регилон 16 – Пукки 14, Гилмор 34
Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Брентфорд” 2:2
Голы: Робертс 27, Бэмфорд 90+5 – Баптист 54, Канос 61
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Купер (Хариссон 14) – Даллас, Филлипс (Клих 55), Форшоу, Фирпо (Бэмфорд 69) – Рафинья, Робертс, Джеймс
“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Гуд – Генри, Янельт (Йенсен 90), Нергор, Баптист (Оньека 69), Расмуссен – Мбемо, Канос (Висса 72)
Предупреждения: Робертс 29, Харрисон 75, Клих 79, Рафинья 85, Бэмфорд 90+5 – Гуд 45+2, Канос 56, Генри 80
Манчестер, “Олд Траффорд”
Гол: Фред 77
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