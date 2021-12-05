АПЛ. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0. Дебют Рангника удался

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

В четверг “манкунианцами” руководил еще Майкл Каррик, хотя уже было объявлено о приходе на пост наставника Ральфа Рангника. С тех пор прошло три дня, немецкий специалист провел всего несколько тренировок, и точно не планировал сразу изменить команду. Правда, сегодня "Манчестер Юнайтед" был несколько иным, чем обычно. Благодаря этому были добыты три очка, а Рангник стал третьим подряд тренером после ван Гала, дебютировавшим на "Олд Траффорд" с победы.

Состав Рангник менять не стал: получилась та же самая стартовая одиннадцатка, что и против "Арсенала". Однако игроки с первых минут знали, что должны делать на поле. Было больше прессинга от "красных дьяволов", а больше всего бросалось в глаза создание свободных зон в защите гостей.

Надо отметить и оборону "Кристалл Пэлас", которая сегодня действовала довольно слаженно. Да, до перерыва “МЮ” создал несколько моментов, но либо удары были с далекого расстояния, либо с неудобной позиции в штрафной зоне.

Были хорошие позиции для удара в Санчо и Фреда, но они попали в защитников. Также неплохой выстрел Фернандеша под штангу потянул Гуайта, а перед концом тайма Далот сместился в штрафную, переложил мяч под левую и пробил над девяткой. Много интенсива от хозяев, но с завершением нужно поработать. "Орлы" ответили только ударом Заа в руки де Хеа еще на старте встречи.

Нулевые цифры на табло продолжились и после перерыва, да еще первая половина второго тайма прошла в борьбе обеих команд и ошибках в атаке. Первый момент позволил создать стандарт на 68 минуте встречи: Теллес с правого фланга прямым навесным ударом попал в перекладину. Через несколько минут угловой принес еще лучший шанс гостям, но Аю, находясь перед правой стойкой, пробил мимо ворот с трех метров.

Эти моменты были вызваны усталостью, ведь обе команды прессинговали, давили, бегали в контратаки и уже к концу матча немного сдали позиции. Но лучше всего этим воспользовались “манкунианцы”. Хозяева вышли в стандартное позиционное наступление, дошли до штрафной усилиями Гринвуда, а затем Мэйсон скатил под удар Фреду. Из пустой опорной зоны "орлов" Фред в касание с правой ноги убегающим ударом положил мяч в левую девятку. Красота! Второй гол для бывшего игрока “Шахтера” в этом сезоне – столько же, столько и за предыдущие три сезона.

What a finish from Fred ???? pic.twitter.com/NXnjpABQsc — United Zone (@ManUnitedZone_) December 5, 2021

Вышеупомянутая усталость заставила игроков просто доиграть матч. "Манчестер Юнайтед" начал фолить, сбивая темп, однако три очка в кармане. Но у Рангника еще много работы, особенно это касается его ключевого компонента работы – прессинга. Этих футболистов нужно научить это делать разумно. А “Кристал Пэлас”, если бы не итоговый результат, мог бы этот матч занести себе в актив. Проблемы были только в атаке, ну и проиграли одно подбирание (решающее, результативное). В итоге – первая победа "манкунианцев" над "орлами" на "Олд Траффорд" с 2017 года.

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:0

Гол: Фред 77

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Далот, Линделеф, Магвайр, Теллес – Мактоминей, Фред – Санчо (Гринвуд 62), Фернандеш (ван де Бек 86), Рашфорд (Эланга 76) – Роналду

"Кристалл Пелас": Гуайта – Клайн, Томкинс, Гуэхи, Митчелл – Шлупп, Куяте (Эзе 84), Галлагер – Аю (Олисы 84), Бентеке (Эдуар 67), Заха

Предупреждения: Мактоминей 86, Линделеф 90+1 – Клайн 31, Гуэхи 67