АПЛ. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0. Дебют Рангника удался

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

В четверг “манкунианцами” руководил еще Майкл Каррик, хотя уже было объявлено о приходе на пост наставника Ральфа Рангника. С тех пор прошло три дня, немецкий специалист провел всего несколько тренировок, и точно не планировал сразу изменить команду. Правда, сегодня "Манчестер Юнайтед" был несколько иным, чем обычно. Благодаря этому были добыты три очка, а Рангник стал третьим подряд тренером после ван Гала, дебютировавшим на "Олд Траффорд" с победы.

Состав Рангник менять не стал: получилась та же самая стартовая одиннадцатка, что и против "Арсенала". Однако игроки с первых минут знали, что должны делать на поле. Было больше прессинга от "красных дьяволов", а больше всего бросалось в глаза создание свободных зон в защите гостей.

Надо отметить и оборону "Кристалл Пэлас", которая сегодня действовала довольно слаженно. Да, до перерыва “МЮ” создал несколько моментов, но либо удары были с далекого расстояния, либо с неудобной позиции в штрафной зоне.

Были хорошие позиции для удара в Санчо и Фреда, но они попали в защитников. Также неплохой выстрел Фернандеша под штангу потянул Гуайта, а перед концом тайма Далот сместился в штрафную, переложил мяч под левую и пробил над девяткой. Много интенсива от хозяев, но с завершением нужно поработать. "Орлы" ответили только ударом Заа в руки де Хеа еще на старте встречи.

