Рангник - первый немецкий коуч в АПЛ, который выиграл дебютный матч

В рамках 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома минимально обыграл "Кристал Пэлас".

Этот поединок стал дебютным для новоиспеченного главного тренера "красных дьяволов" Ральфа Рангника. Наставник стал первым немецким специалистом, кто победил в своем первом матче в АПЛ.

Ранее подобное не удалось Яну Зиверту, Даниэлю Фарке, Феликсу Магату, и даже Юргену Клоппу и Томасу Тухелю.

