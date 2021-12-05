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Рангник: Работа Роналду без мяча - мое почтение! Я думал, что Фред может бить только левой!
Коуч "красных дьяволов" подвел итоги победы над "стекольщиками"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал
"Я очень доволен игрой команды, особенно в первые полчаса, когда был прессинг, – это было исключительно здорово. Не хватало только гола-двух. Мы контролировали игру, хорошо защищались, и, главное, сохранили ворота сухими. Это именно те моменты, над которыми надо работать. Нам нужно перестать пропускать.
Мы провели только одну тренировку, но я впечатлен: мы сыграли гораздо лучше, чем я ожидал. Мы старались владеть инициативой, и, если не считать финальной пятиминутки, мы все время старались не подпускать соперника к нашим воротам. Мы хотели сыграть с двумя нападающими, особенно в центре. Кстати, работа Роналду без мяча – мое почтение!
Что касается гола Фреда, то мне пришлось уточнить у помощника, действительно ли он пробил правой ногой. Я думал, что он может бить только левой. Я рад за него", – рассказал немецкий наставник.
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