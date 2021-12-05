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Салах: Хотел остаться в Ливерпуле. Но приятно, что Барселона интересуется мной

Англия
(1 голосов)

Но решение по словам египтянина за клубом

Салах: Хотел остаться в Ливерпуле. Но приятно, что Барселона интересуется мной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны каталонской "Барселоны".

"Я уже несколько раз говорил, что если бы все зависело только от меня, я бы хотел остаться в "Ливерпуле". Но решение в руках руководства клуба, они должны решить этот вопрос. Никаких проблем нет, но нужно прийти к договоренности. Все зависит от них.

Финансовая ценность футболиста говорит о том, насколько клуб ценит его и что готов предпринять, чтобы удержать, однако решение не зависит только от финансовых условий.

Я читал о заинтересованности Хави в моем приобретении. Мне приятно, что такой клуб, как "Барселона", интересуется мной, но я счастлив в "Ливерпуле". Посмотрим, как все сложится. На данный момент я бы хотел остаться в Премьер-лиге, потому что это сильнейшая лига мира", – рассказал египтянин.

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В статье: Барселона Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool Echo

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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 21:34
Поменять топ клуб АПЛ и Европы на безденежного борца за Лигу Конференций в Ла Лиге и ЛЕ в ЛЧ?
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+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.12.2021 в 21:41
заднеприводные мадридасты... такие мадридасты.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 21:54
Блохастый, я понимаю, что ты кастрированный, но что-то кроме мужеложства тебя в жизни интересует?
+1
0


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