Салах: Хотел остаться в Ливерпуле. Но приятно, что Барселона интересуется мной

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны каталонской "Барселоны".

"Я уже несколько раз говорил, что если бы все зависело только от меня, я бы хотел остаться в "Ливерпуле". Но решение в руках руководства клуба, они должны решить этот вопрос. Никаких проблем нет, но нужно прийти к договоренности. Все зависит от них.

Финансовая ценность футболиста говорит о том, насколько клуб ценит его и что готов предпринять, чтобы удержать, однако решение не зависит только от финансовых условий.

Я читал о заинтересованности Хави в моем приобретении. Мне приятно, что такой клуб, как "Барселона", интересуется мной, но я счастлив в "Ливерпуле". Посмотрим, как все сложится. На данный момент я бы хотел остаться в Премьер-лиге, потому что это сильнейшая лига мира", – рассказал египтянин.