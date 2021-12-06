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Держали всей толпой. Как спортивный директор Лидса яростно вспыхнул на болельщика своей же команды

Англия
(1 голосов)

Эпично

Держали всей толпой. Как спортивный директор Лидса яростно вспыхнул на болельщика своей же команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 5 декабря, "Лидс Юнайтед" и "Брентфорд" оформили паритет в рамках поединка 15-го тура чемпионата Англии. Хозяева открыли счет в матче, однако "шмели" отыгрались по ходу встречи и даже вышли вперед. Бэмфорд восстановил паритет на последних секундах (2:2).

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Особое внимание английской прессы привлек к себе спортивный директор "павлинов" Виктор Орта, один из главных идеологов приглашения Марсело Бьелсы на должность главного тренера.

Во время матча Орту из-за его эмоций пришлось сдерживать "всей толпой". Он орал, жутко нервничал и показывал кому-то жестами замолчать. Скорее всего, Виктор потерял голову и пришел в ярость из-за реакции одного из болельщиков… "Лидс Юнайтед".

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В статье: Брентфорд Лидс Юнайтед Виктор Орта
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Источник:
sportbible.com

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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
06.12.2021 в 13:44
Эмоции по отношению к нонейму - удел слабаков.
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