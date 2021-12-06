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Держали всей толпой. Как спортивный директор Лидса яростно вспыхнул на болельщика своей же команды
Эпично
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 5 декабря, "Лидс Юнайтед" и "Брентфорд" оформили паритет в рамках поединка 15-го тура чемпионата Англии. Хозяева открыли счет в матче, однако "шмели" отыгрались по ходу встречи и даже вышли вперед. Бэмфорд восстановил паритет на последних секундах (2:2).
Особое внимание английской прессы привлек к себе спортивный директор "павлинов" Виктор Орта, один из главных идеологов приглашения Марсело Бьелсы на должность главного тренера.
Во время матча Орту из-за его эмоций пришлось сдерживать "всей толпой". Он орал, жутко нервничал и показывал кому-то жестами замолчать. Скорее всего, Виктор потерял голову и пришел в ярость из-за реакции одного из болельщиков… "Лидс Юнайтед".
Passions were running very high for Leeds director Victor Orta at full time ???? pic.twitter.com/q5TBePZuoU— Football Daily (@footballdaily) December 5, 2021
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