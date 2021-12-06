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Фред спасает дебют Рангника. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Кристал Пелас

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пелас, чемпионат Англии, 5 декабря 2021

Фред спасает дебют Рангника. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Кристал Пелас

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас, встречавшихся в рамках 15-го тура АПЛ. Красные дьяволы впервые сыграли под руководством Ральфа Рангника, владели ощутимой инициативой, но забить смогли только раз. На 77-й минуте отличный удар из-за пределов штрафной получился у экс-хавбека Шахтера Фреда. МЮ благодаря этой победе поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 15-й тур
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 1:0
Гол: Фред 77

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В статье: Фред Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед лучшие голы
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