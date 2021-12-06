Фред спасает дебют Рангника. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Кристал Пелас

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас, встречавшихся в рамках 15-го тура АПЛ. Красные дьяволы впервые сыграли под руководством Ральфа Рангника, владели ощутимой инициативой, но забить смогли только раз. На 77-й минуте отличный удар из-за пределов штрафной получился у экс-хавбека Шахтера Фреда. МЮ благодаря этой победе поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас 1:0

Гол: Фред 77