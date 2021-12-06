Партнер за голову ухватился. ВИДЕО невероятного выстрела в девятку от хавбека Тоттенхэма

Антонио Конте начал свой новый путь в АПЛ с ничьей против "Эвертона", но в следующих трех матчах одерживал победы. В воскресенье его "Тоттенхэм" разбил "Норвич" со счетом 3:0, а начал погром Лукас Моура. На 10-й минуте бразилец после эффектной стенки с Сон Хин Мином пробил в верхний угол ворот соперника. Шансов у Тима Крула не было никаких.

Это первый гол Моуры в текущем чемпионате. Победа позволила шпорам подняться на пятое место в турнирной таблице.