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Партнер за голову ухватился. ВИДЕО невероятного выстрела в девятку от хавбека Тоттенхэма

Англия
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Лукас Моура поражает

Партнер за голову ухватился. ВИДЕО невероятного выстрела в девятку от хавбека Тоттенхэма

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Антонио Конте начал свой новый путь в АПЛ с ничьей против "Эвертона", но в следующих трех матчах одерживал победы. В воскресенье его "Тоттенхэм" разбил "Норвич" со счетом 3:0, а начал погром Лукас Моура. На 10-й минуте бразилец после эффектной стенки с Сон Хин Мином пробил в верхний угол ворот соперника. Шансов у Тима Крула не было никаких.

Это первый гол Моуры в текущем чемпионате. Победа позволила шпорам подняться на пятое место в турнирной таблице.

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В статье: Лукас Моура Тоттенхэм (Лондон) лучшие голы
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