Сейв дня в АПЛ. ВИДЕО, как голкипер сборной Аргентины спас победу для Астон Виллы

"Астон Вилла" одержала третью победу под руководством Стивена Джеррарда. На этот раз бирмингемцы одолели "Лестер". Героем встречи стал защитник Эрзи Конса, оформивший дубль. Но свою порцию аплодисментов заработал и аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес. На 75-й минуте, при счете 2:1, он совершил невероятный сейв после удара Харви Барнса, достав мяч из девятки ворот.

Добавим, что Мартинес проводит, пожалуй, самый лучший год в своей карьере. Летом он дебютировал в национальной команде, помог сборной Аргентины выиграть Копа Америка, в частности, стал героем серии пенальти против Колумбии в полуфинале. А затем отстоял на ноль решающий поединок против Бразилии. Осенью в рамках отбора в ЧМ-2022 в пяти матчах подряд (в том числе против Бразилии и Уругвая) не пропускает голов.

В рамках АПЛ Мартинес сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 21 гол, в четырех случаях отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 35 млн. евро. "Астон Вилла" купила его у "Арсенала" за 17 млн ​​евро.