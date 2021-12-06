  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сейв дня в АПЛ. ВИДЕО, как голкипер сборной Аргентины спас победу для Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сейв дня в АПЛ. ВИДЕО, как голкипер сборной Аргентины спас победу для Астон Виллы

Англия
(1 голосов)

Стивен Джеррард должен поблагодарить Эмилиано

Сейв дня в АПЛ. ВИДЕО, как голкипер сборной Аргентины спас победу для Астон Виллы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" одержала третью победу под руководством Стивена Джеррарда. На этот раз бирмингемцы одолели "Лестер". Героем встречи стал защитник Эрзи Конса, оформивший дубль. Но свою порцию аплодисментов заработал и аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес. На 75-й минуте, при счете 2:1, он совершил невероятный сейв после удара Харви Барнса, достав мяч из девятки ворот.

Добавим, что Мартинес проводит, пожалуй, самый лучший год в своей карьере. Летом он дебютировал в национальной команде, помог сборной Аргентины выиграть Копа Америка, в частности, стал героем серии пенальти против Колумбии в полуфинале. А затем отстоял на ноль решающий поединок против Бразилии. Осенью в рамках отбора в ЧМ-2022 в пяти матчах подряд (в том числе против Бразилии и Уругвая) не пропускает голов.

Читайте такжеГолкипер отодвинул Месси на второй план. ВИДЕО, как Аргентина выиграла по пенальти у Колумбии

В рамках АПЛ Мартинес сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 21 гол, в четырех случаях отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 35 млн. евро. "Астон Вилла" купила его у "Арсенала" за 17 млн ​​евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...