  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джеррард: Астон Вилла должна выйти в еврокубки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеррард: Астон Вилла должна выйти в еврокубки

Англия
(1 голосов)

Специалист уверен, что клубу из Бирмингема это под силу

Джеррард: Астон Вилла должна выйти в еврокубки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард считает, что команда должна выйти в еврокубки.

"Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как "Лестер" и "Вест Хэм", которые сейчас участвуют в еврокубках.

Я считаю, что такой клуб, как "Астон Вилла", тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Джеррард возглавил "Астон Виллу" 11 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...