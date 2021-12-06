Джеррард: Астон Вилла должна выйти в еврокубки

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард считает, что команда должна выйти в еврокубки.

"Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как "Лестер" и "Вест Хэм", которые сейчас участвуют в еврокубках.

Я считаю, что такой клуб, как "Астон Вилла", тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Джеррард возглавил "Астон Виллу" 11 ноября.