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Джеррард: Астон Вилла должна выйти в еврокубки
Специалист уверен, что клубу из Бирмингема это под силу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард считает, что команда должна выйти в еврокубки.
"Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как "Лестер" и "Вест Хэм", которые сейчас участвуют в еврокубках.
Я считаю, что такой клуб, как "Астон Вилла", тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель", — приводит слова Джеррарда Sky Sports.
Джеррард возглавил "Астон Виллу" 11 ноября.
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