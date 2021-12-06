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Жезус пропустит матч с Лейпцигом из-за травмы
Футболист не поможет своей команде
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус пропустит матч Лиги чемпионов против "Лейпцига".
По информации журналиста Daily Mail Джека Гофэна, бразилец не успел восстановиться после травмы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.
Также тренер сообщил, что в матче примет участие Кевин Де Брюйне. Он пока не знает, сколько минут сможет сыграть бельгиец.
Матч "Лейпциг" — "Манчестер Сити" состоится 7 декабря.
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