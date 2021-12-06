Жезус пропустит матч с Лейпцигом из-за травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус пропустит матч Лиги чемпионов против "Лейпцига".

По информации журналиста Daily Mail Джека Гофэна, бразилец не успел восстановиться после травмы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Также тренер сообщил, что в матче примет участие Кевин Де Брюйне. Он пока не знает, сколько минут сможет сыграть бельгиец.

Матч "Лейпциг" — "Манчестер Сити" состоится 7 декабря.