Артета об АПЛ: Между первыми 3-мя командами и остальными – пропасть

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился турнирными планами на остаток текущего сезона. "Мы должны занять место в первой четверке", – приводит его слова The Sun.

"Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды ("Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси") очень стабильны и часто побеждают с крупным счетом.

Они выглядят лучше остальных, и очевидно, что между ними и остальными командами – пропасть.

Но группа команд, которая идет в таблице за ними, достаточно ровная, и между этими командами нет большой разницы.

Поэтому сейчас мы должны добиться стабильности в результатах и занять место в первой четверке", – сказал Артета.