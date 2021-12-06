Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета об АПЛ: Между первыми 3-мя командами и остальными – пропасть
Борьба в первой тройке особенно ожесточенная
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился турнирными планами на остаток текущего сезона. "Мы должны занять место в первой четверке", – приводит его слова The Sun.
"Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды ("Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси") очень стабильны и часто побеждают с крупным счетом.
Они выглядят лучше остальных, и очевидно, что между ними и остальными командами – пропасть.
Но группа команд, которая идет в таблице за ними, достаточно ровная, и между этими командами нет большой разницы.
Поэтому сейчас мы должны добиться стабильности в результатах и занять место в первой четверке", – сказал Артета.
Популярное сейчас
- "Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ
- Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате Второй лиги - источник
- Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ
- Левандовский vs Холанд, веселый матч Барсы, Юве для Шевченко. Что смотреть на выходных
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО