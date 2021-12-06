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Артета об АПЛ: Между первыми 3-мя командами и остальными – пропасть

Англия
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Борьба в первой тройке особенно ожесточенная

Артета об АПЛ: Между первыми 3-мя командами и остальными – пропасть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился турнирными планами на остаток текущего сезона. "Мы должны занять место в первой четверке", – приводит его слова The Sun.

"Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды ("Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси") очень стабильны и часто побеждают с крупным счетом.

Они выглядят лучше остальных, и очевидно, что между ними и остальными командами – пропасть.

Но группа команд, которая идет в таблице за ними, достаточно ровная, и между этими командами нет большой разницы.

Поэтому сейчас мы должны добиться стабильности в результатах и занять место в первой четверке", – сказал Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
thesun.co.uk

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