Клопп об Ориги: Если ты не выходишь в старте Ливерпуля, это не значит, что ты не игрок мирового класса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о роли нападающего Дивока Ориги в команде. "Ему просто не везло с травмами в неудачные моменты", – приводит слова специалиста Liverpool Echo.

Бельгиец забил единственный гол "Ливерпуля" в недавнем матче с "Вулверхэмптоном" на 90+4 минуте.

"Жаловался ли он когда-либо, что не выходит в стартовом составе? Жаловаться – не совсем подходящее слово, но несколько раз он ко мне обращался, мы кое-что обсуждали.

За время моей работы здесь не было такого, что Дивок постоянно был в великолепной форме, а я его не выпускал. Ему просто не везло с травмами в неудачные моменты.

Мне хорошо запомнился один случай, когда Дивок буквально порхал на поле, пока не получил травму в матче с "Эвертоном" (в 2016 году).

Тогда мы играли с "Боруссией" и все задавались вопросом: "Что это за нападающий?" За несколько месяцев до этого из "Боруссии" в "Баварию" ушел Левандовски, и тогда все восклицали: "Боже, да они же играют на одном уровне!"

Но затем случилась та травма в игре с "Эвертоном". Нам пришлось форсировать его восстановление к финалу Лиги Европы. И такие вещи не проходят бесследно для карьеры.

Он постепенно восстанавливался, но у нас сформировалась атакующая тройка Салах-Мане-Фирмино, Див был позади них, но у него была своя роль, такова жизнь.

Если ты не выходишь в стартовом составе "Ливерпуля", это не значит, что ты не являешься игроком мирового класса", – сказал Клопп.

Напомним, что в 2019 Дивок сделал дубль в ворота "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов (4:0), обеспечив "Ливерпулю" выход в финал, который команда Клоппа выиграла у "Тоттенхэма".