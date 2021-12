АПЛ. Эвертон – Арсенал 2:1. Первая победа команды Бенитеса за 9 матчей

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

В последний раз "Эвертон" побеждал еще 25 сентября, играя с аутсайдером "Норвичем". После этого последовала серия из шести поражений и двух ничьих, однако сегодня все изменилось. "Эвертон" за счет индивидуального мастерства обыграл "канониров", которые сегодня были слабы как командой, так и в одиночку.

Первый тайм был скучным. Команды почти не атаковали, выполняли единичные безрезультативные подачи. Единственным важным событием за первые 40 минут стала травма лидера обороны хозяев Мины, вернувшегося на поле после семи матчей в лазарете.

Но вот на заключение первой половины встречи нечего пенять. На 44 минуте Ричарлисон головой замкнул подачу Таунсенда со стандарта, но всего на несколько сантиметров был вне игры.

"Арсенал" забил легальный гол на второй компенсированной минуте. Тирни за счет индивидуального скилла протянул мяч левым флангом и навесил на линию вратарской, откуда в одно касание мяч в левый угол ворот перевел Эдегор. Норвежец вбежал из глубины и был совершенно одинок. Девятый гол подряд для "канониров", который забил игрок младше 24-х лет.

9 - Each of Arsenal's last nine Premier League goals have been scored by players aged 23 or younger, their longest ever such run in the competition (excluding own goals). Youthful. pic.twitter.com/E4pQTysNxw — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2021

Во втором тайме еще один нелегальный мяч забил Ричарлисон. На этот раз он на еще меньшее расстояние попал в тот же офсайд. Бразилец очень классно, в одно касание, обыграл Габриэла, но правила – есть правила.

Everton and Richarlison are once again denied by VAR! ???? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 6, 2021

А вот уже на 80-й минуте все произошло легально. Грей сместился с левого фланга в центр и пробил в створ. Ремсдейл перевел мяч в перекладину, а первым на добивании был Ричарлисон, и он перевел мяч в ворота. С третьей попытки нападающий забил свой третий гол в текущем чемпионате, а также вышел на третье место среди самых результативных бразильцев АПЛ. Теперь он делит его с Коутинью – у обоих по 41 голу (первый – Фирмино, 70; второй – Жезус, 52).

Добил гостей тот же Грей, который феноменальным дальним ударом попал под стойку. Такие выстрелы не берутся даже голкиперами сборной Англии а-ля Ремсдейла. Это самый поздний гол для "ирисок" в АПЛ за шесть последних лет. Вот что значит, что доборолись до конца.

91:21 - After 91 minutes & 21 seconds, Everton have scored their latest winning goal in a Premier League match since December 2015 v Newcastle (92:46), and latest at Goodison Park in the competition since March 2014 v Cardiff (92:33). Drama. pic.twitter.com/xxpbHTxIXk — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2021

"Арсенал" во втором тайме надеялся на удержание добытого счета до перерыва, и наверняка думал, что "ириски" вообще не будут атаковать. Однако провалы в обороне "канониров" дали о себе знать. Третий раз подряд лондонцы уступают в гостях, пропустив при этом девять раз.

В испанском дерби тренеров победил Бенитес, благодаря чему его команда поднялась на 12 месте. "Арсенал" остается на седьмой позиции, имея отставание от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

"Эвертон" - "Арсенал" 2:1

Голы: Ричарлисон 80, Демарай Грэй 90+2 – Мартин Эдегор 45+2

"Эвертон": Пикфорд – Коулмен, Мина (Холгейт 31), Кин, Годфри – Гордон (Ивоби 87), Дукуре, Аллан, Грей – Таунсенд (Гомеш 66) – Ричарлисон

"Арсенал": Ремсдейл – Томмиасу, Уайт, Габриэл, Тирни (Тавареш 65) – Парти, Джака – Мартинелли (Нкетиа 71), Эдегор, Сака – Лаказетт (Обамеянг 85)

Предупреждения: Годфри 51, Грэй 90+3 – Джака 63, Эдегор 75