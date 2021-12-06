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АПЛ. Эвертон – Арсенал 2:1. Первая победа команды Бенитеса за 9 матчей

Англия
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Камбек от хозяев

АПЛ. Эвертон – Арсенал 2:1. Первая победа команды Бенитеса за 9 матчей

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

В последний раз "Эвертон" побеждал еще 25 сентября, играя с аутсайдером "Норвичем". После этого последовала серия из шести поражений и двух ничьих, однако сегодня все изменилось. "Эвертон" за счет индивидуального мастерства обыграл "канониров", которые сегодня были слабы как командой, так и в одиночку.

Первый тайм был скучным. Команды почти не атаковали, выполняли единичные безрезультативные подачи. Единственным важным событием за первые 40 минут стала травма лидера обороны хозяев Мины, вернувшегося на поле после семи матчей в лазарете.

Но вот на заключение первой половины встречи нечего пенять. На 44 минуте Ричарлисон головой замкнул подачу Таунсенда со стандарта, но всего на несколько сантиметров был вне игры.

АПЛ. Эвертон – Арсенал 2:1. Первая победа команды Бенитеса за 9 матчей - изображение 1

"Арсенал" забил легальный гол на второй компенсированной минуте. Тирни за счет индивидуального скилла протянул мяч левым флангом и навесил на линию вратарской, откуда в одно касание мяч в левый угол ворот перевел Эдегор. Норвежец вбежал из глубины и был совершенно одинок. Девятый гол подряд для "канониров", который забил игрок младше 24-х лет.

Во втором тайме еще один нелегальный мяч забил Ричарлисон. На этот раз он на еще меньшее расстояние попал в тот же офсайд. Бразилец очень классно, в одно касание, обыграл Габриэла, но правила – есть правила.

А вот уже на 80-й минуте все произошло легально. Грей сместился с левого фланга в центр и пробил в створ. Ремсдейл перевел мяч в перекладину, а первым на добивании был Ричарлисон, и он перевел мяч в ворота. С третьей попытки нападающий забил свой третий гол в текущем чемпионате, а также вышел на третье место среди самых результативных бразильцев АПЛ. Теперь он делит его с Коутинью – у обоих по 41 голу (первый – Фирмино, 70; второй – Жезус, 52).

Добил гостей тот же Грей, который феноменальным дальним ударом попал под стойку. Такие выстрелы не берутся даже голкиперами сборной Англии а-ля Ремсдейла. Это самый поздний гол для "ирисок" в АПЛ за шесть последних лет. Вот что значит, что доборолись до конца.

"Арсенал" во втором тайме надеялся на удержание добытого счета до перерыва, и наверняка думал, что "ириски" вообще не будут атаковать. Однако провалы в обороне "канониров" дали о себе знать. Третий раз подряд лондонцы уступают в гостях, пропустив при этом девять раз.

В испанском дерби тренеров победил Бенитес, благодаря чему его команда поднялась на 12 месте. "Арсенал" остается на седьмой позиции, имея отставание от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

"Эвертон" - "Арсенал" 2:1

Голы: Ричарлисон 80, Демарай Грэй 90+2 – Мартин Эдегор 45+2

"Эвертон": Пикфорд – Коулмен, Мина (Холгейт 31), Кин, Годфри – Гордон (Ивоби 87), Дукуре, Аллан, Грей – Таунсенд (Гомеш 66) – Ричарлисон

"Арсенал": Ремсдейл – Томмиасу, Уайт, Габриэл, Тирни (Тавареш 65) – Парти, Джака – Мартинелли (Нкетиа 71), Эдегор, Сака – Лаказетт (Обамеянг 85)

Предупреждения: Годфри 51, Грэй 90+3 – Джака 63, Эдегор 75

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль)
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