Официально: Саутгемптон на месяц подписал бывшего вратаря Челси и Сити

Бывший голкипер "Манчестер Сити" и "Челси" Вилли Кабальеро подписал краткосрочный контракт с "Саутгемптоном" до 5 января. Он подменит травмированных Фрейзера Форстера и Алекса Маккарти.

Аргентинскому голкиперу уже 40 лет. До "Сити" и "Челси" он играл в Испании за "Малагу" и "Эльче", а ранее за аргентинский "Бока Хуниорс".

Впереди у "святых" игра с "Арсеналом", выезд в "Кристал Пэлас" и домашняя игра с "Брентфордом".