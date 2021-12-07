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Официально: Саутгемптон на месяц подписал бывшего вратаря Челси и Сити

Англия
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Кабальеро подменит травмированных голкиперов "святых"

Официально: Саутгемптон на месяц подписал бывшего вратаря Челси и Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший голкипер "Манчестер Сити" и "Челси" Вилли Кабальеро подписал краткосрочный контракт с "Саутгемптоном" до 5 января. Он подменит травмированных Фрейзера Форстера и Алекса Маккарти.

Аргентинскому голкиперу уже 40 лет. До "Сити" и "Челси" он играл в Испании за "Малагу" и "Эльче", а ранее за аргентинский "Бока Хуниорс".

Впереди у "святых" игра с "Арсеналом", выезд в "Кристал Пэлас" и домашняя игра с "Брентфордом".

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити "Саутгемптон" Вилли Кабальеро
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Источник:
southamptonfc.com

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