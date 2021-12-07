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Залог победы - эффектный гол на 90+2-й. Эвертон - Арсенал 2:1. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео голов и обзор матча Эвертон - Арсенал, чемпионат Англии, 6 декабря 2021

Залог победы - эффектный гол на 90+2-й. Эвертон - Арсенал 2:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Арсенал, которые встречались в 15-м туре английской Премьер-лиги. Канониры забили перед перерывом – отличился Эдегор, но Ришарлисон с третьей попытки (первые две были сорваны подсказками видео ассистента) забил свой гол. А на последних минутах Демирай Грей заставил капитулировать кипера канониров дальним ударом в девятку. Эвертон добыл первую победу в чемпионате с сентября и помешал Арсеналу вернуться на пятое место.

Английская Премьер-лига. 15-й тур
Эвертон – Арсенал 2:1
Голы: Ришарлисон 79, Грей 90+2 – Эдегор 45+2

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Мартин Эдегор Ришарлисон
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