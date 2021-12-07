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Мистер Челси. Сегодня День рождения у Джона Терри

Англия
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Лондонский железный человек

Мистер Челси. Сегодня День рождения у Джона Терри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Джон Джордж Терри родился 7 декабря 1980 года в Лондоне. Бывший капитан сборной Англии, а также клубов "Челси" и "Астон Вилла". Джон – воспитанник "Вест Хэма", в 15 лет он присоединился к академии "синих".

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С 2001 года являлся основным игроком "Челси", с лондонцами он выиграл пять титулов АПЛ, столько же Кубков Англии, три Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Сыграл более 700 матчей за "пенсионеров", став самым результативным защитником клуба за все время.

В 2017 году он перешел в "Астон Виллу", где провел один сезон, после чего завершил карьеру. Несколько месяцев спустя Терри вернулся в Бирмингем в качестве ассистента главного тренера. На данный момент Джон не работает и рассматривает предложения.

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В статье: Джон Терри
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