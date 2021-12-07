Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мистер Челси. Сегодня День рождения у Джона Терри
Лондонский железный человек
Getty Images / Global Images Ukraine
Джон Джордж Терри родился 7 декабря 1980 года в Лондоне. Бывший капитан сборной Англии, а также клубов "Челси" и "Астон Вилла". Джон – воспитанник "Вест Хэма", в 15 лет он присоединился к академии "синих".
С 2001 года являлся основным игроком "Челси", с лондонцами он выиграл пять титулов АПЛ, столько же Кубков Англии, три Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Сыграл более 700 матчей за "пенсионеров", став самым результативным защитником клуба за все время.
В 2017 году он перешел в "Астон Виллу", где провел один сезон, после чего завершил карьеру. Несколько месяцев спустя Терри вернулся в Бирмингем в качестве ассистента главного тренера. На данный момент Джон не работает и рассматривает предложения.
Популярное сейчас
- Себастьян Тилль: Трио братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно
- Скрипник: Бразильский вектор Шахтера - искусственный. А Динамо - это украинское
- Вернидуб: Днепр-1? Полностью опровергаю эту информацию. Возможно, продлю контракт с Шерифом
- Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО