Клопп – о форварде Ливерпуля: Я надеюсь, о нем напишут книги. Если нет, то это сделаю я

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп крайне высоко отозвался о нападающем "красных" Дивоке Ориги в рамках материала The Athletic, посвященному бельгийскому форварду.

"Дивок Ориги – это легенда. Я надеюсь, что о нем напишут книги. Если этого не произойдет, то это сделаю я лично. Когда Хендерсон выходил на замену, я сказал Джордану: "Иди и будь Дивоком". Я желаю Ориги однажды поработать с тренером, который будет выпускать его на поле гораздо больше, чем я".