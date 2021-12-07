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Клопп – о форварде Ливерпуля: Я надеюсь, о нем напишут книги. Если нет, то это сделаю я
Юрген любит такие комплименты
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп крайне высоко отозвался о нападающем "красных" Дивоке Ориги в рамках материала The Athletic, посвященному бельгийскому форварду.
"Дивок Ориги – это легенда. Я надеюсь, что о нем напишут книги. Если этого не произойдет, то это сделаю я лично. Когда Хендерсон выходил на замену, я сказал Джордану: "Иди и будь Дивоком". Я желаю Ориги однажды поработать с тренером, который будет выпускать его на поле гораздо больше, чем я".
В текущем сезоне Ориги сыграл 9 поединков за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, он забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи за первую команду мерсисайдцев. The Athletic отмечает, что важность Дивока возрастет, когда Салах и Мане уедут на Кубок африканских наций в январе.
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