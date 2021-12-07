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The Athletic: В лондонском Тоттенхэме вспышка коронавирусной инфекции

Англия
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Проблемы для Конте

The Athletic: В лондонском Тоттенхэме вспышка коронавирусной инфекции

Getty Images / Global Images Ukraine

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В стане лондонского "Тоттенхэма" произошла вспышка коронавирусной инфекции, об этом сообщает авторитетное издание The Athletic. По информации источника, положительные тесты на COVID-19 сдали шесть игроков первой команды, а также два члена тренерского штаба Антонио Конте.

Все заболевшие проведут 10 дней на самоизоляции. Футболисты, чьи имена и фамилии не называются, пропустят 3 ближайших поединка "шпор": против "Ренна" в Лиге конференций, а также с "Брайтоном" и "Лестером" в рамках чемпионата Англии.

Как сообщает источник, матч с "Ренном" не находится под угрозой срыва. Регламент УЕФА гласит, что для переноса встречи у команды должно быть менее 13 игроков в заявке, или же должны отсутствовать голкиперы.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) коронавирус
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Источник:
theathletic.com

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