Барселона и Милан связывались с Кристенсеном

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен привлек внимание "Барселоны" и "Милана", сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере. Клубы уже связывались с игроком.

"Блауграна" связалась с датчанином, чтобы обсудить переход свободным агентом летом 2022 года. «Россонери» контактировали с 25-летним игроком насчет трансфера зимой в связи с травмой Симона Кьера.

В то же время оба клуба считают, что Кристенсен продлит контракт с "Челси" в ближайшее время, пишет инсайдер Фабрицио Романо. У "синих" все готово для продления контракта с защитником, требуется лишь согласие Андреаса.

В этом сезоне Андреас провел за "Челси" 15 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего датчанина в 35 миллионов.

