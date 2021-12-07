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Барселона и Милан связывались с Кристенсеном

Англия
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Тем не менее, игрок близок к продлению соглашения

Барселона и Милан связывались с Кристенсеном

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Челси" Андреас Кристенсен привлек внимание "Барселоны" и "Милана", сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере. Клубы уже связывались с игроком.

"Блауграна" связалась с датчанином, чтобы обсудить переход свободным агентом летом 2022 года. «Россонери» контактировали с 25-летним игроком насчет трансфера зимой в связи с травмой Симона Кьера.

В то же время оба клуба считают, что Кристенсен продлит контракт с "Челси" в ближайшее время, пишет инсайдер Фабрицио Романо. У "синих" все готово для продления контракта с защитником, требуется лишь согласие Андреаса.

В этом сезоне Андреас провел за "Челси" 15 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего датчанина в 35 миллионов.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Милан
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