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2:1. Лейпциг – Манчестер Сити. Немцы прорываются в Лигу Европы – Видео

Англия
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Сразу после увольнения тренера Лейпциг вырывает очки у Сити

2:1. Лейпциг – Манчестер Сити. Немцы прорываются в Лигу Европы – Видео

Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN / Автор: неизвестен

Новина українською

"Лейпциг" дома в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Немецкая команда выгрызла себе выход в Лигу европы этими 3-мя очками.

Счет в матче открыл Сабослай с передачи Лаймера – 1:0.

Продолжил забивать за "Лейпциг" Силва, откликнувшись на передачу прямо в ноги Форсберга. Удар – мяч в сетке – 2:0.

Гол престижа "горожане" забили после передачи Зинченка. Марез обработал передачу и послал мяч в нижний левый угол – 2:1.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Рияд Марез РБ Лейпциг
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