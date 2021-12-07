2:1. Лейпциг – Манчестер Сити. Немцы прорываются в Лигу Европы – Видео

"Лейпциг" дома в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Немецкая команда выгрызла себе выход в Лигу европы этими 3-мя очками.

Счет в матче открыл Сабослай с передачи Лаймера – 1:0.

Продолжил забивать за "Лейпциг" Силва, откликнувшись на передачу прямо в ноги Форсберга. Удар – мяч в сетке – 2:0.

Гол престижа "горожане" забили после передачи Зинченка. Марез обработал передачу и послал мяч в нижний левый угол – 2:1.