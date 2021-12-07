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2:1. Лейпциг – Манчестер Сити. Немцы прорываются в Лигу Европы – Видео
Сразу после увольнения тренера Лейпциг вырывает очки у Сити
Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN / Автор: неизвестен
"Лейпциг" дома в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Немецкая команда выгрызла себе выход в Лигу европы этими 3-мя очками.
Счет в матче открыл Сабослай с передачи Лаймера – 1:0.
Продолжил забивать за "Лейпциг" Силва, откликнувшись на передачу прямо в ноги Форсберга. Удар – мяч в сетке – 2:0.
Гол престижа "горожане" забили после передачи Зинченка. Марез обработал передачу и послал мяч в нижний левый угол – 2:1.
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