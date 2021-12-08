Вест Хэм потерял уже второго основного центрбека на длительный срок

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" не сможет рассчитывать на французского защитника Курта Зума в ближайшее время. Футболист вылетел на длительный срок из-за травмы, об этом сообщает авторитетное издание The Guardian.

Под занавес первой половины лондонского дерби между "Вест Хэмом" и "Челси" повреждения в результате единоборства в штрафной площадке "хаммерс" получили Хавертц и Зума. Тухель выпустил вместо Кая Лукаку, немец уже в скором времени вернется на поле, однако Курту повезло не так сильно. Француз остался на поле, но все-таки добил свое подколенное сухожилие и ушел во втором тайме.

Восстановление центрбека может занять около 12 недели (3 месяца). Прошлым летом Зума перешел в "Вест Хэм" из "Челси" за 35 миллионов евро. В текущем сезоне Курт сыграл 13 поединков. Напомним, ранее до конца кампании из-за травмы крестообразных связок вылетел Анджело Огбонна.