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Варан приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Юнайтед
Защитник был травмирован
Фото: Fabrizio Romano / Автор: неизвестен
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан восстановился после травмы. Француз начал занятия в общей группе, сообщает сайт "МЮ".
Варан имеет шансы сыграть в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Норвича", который состоится 11 декабря.
В текущем сезоне АПЛ защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
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