Варан приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Юнайтед

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан восстановился после травмы. Француз начал занятия в общей группе, сообщает сайт "МЮ".

Варан имеет шансы сыграть в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Норвича", который состоится 11 декабря.

В текущем сезоне АПЛ защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.