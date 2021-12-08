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Варан приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Юнайтед

Англия
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Защитник был травмирован

Варан приступил к тренировкам в общей группе Манчестер Юнайтед

Фото: Fabrizio Romano / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан восстановился после травмы. Француз начал занятия в общей группе, сообщает сайт "МЮ".

Варан имеет шансы сыграть в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Норвича", который состоится 11 декабря.

В текущем сезоне АПЛ защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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В статье: Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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