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У Фодена проблемы с голеностопом

Англия
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Болевые ощущения вернулись в матче с "Лейпцигом"

У Фодена проблемы с голеностопом

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден испытывает проблемы с ногой, сообщает Daily Mail. 21-летнего футболиста в последние недели уже беспокоили боли в голеностопе.

Во вчерашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига" Филл был заменен уже после первого тайма. Причиной этого стали вернувшиеся болевые ощущения.

Фоден в этом сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити", забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Фил Фоден
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Источник:
dailymail.co.uk

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