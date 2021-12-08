У Фодена проблемы с голеностопом

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден испытывает проблемы с ногой, сообщает Daily Mail. 21-летнего футболиста в последние недели уже беспокоили боли в голеностопе.

Во вчерашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига" Филл был заменен уже после первого тайма. Причиной этого стали вернувшиеся болевые ощущения.

Фоден в этом сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити", забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.