Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Фодена проблемы с голеностопом
Болевые ощущения вернулись в матче с "Лейпцигом"
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден испытывает проблемы с ногой, сообщает Daily Mail. 21-летнего футболиста в последние недели уже беспокоили боли в голеностопе.
Во вчерашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига" Филл был заменен уже после первого тайма. Причиной этого стали вернувшиеся болевые ощущения.
Фоден в этом сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити", забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Валерий Бондарь
- Шаг назад ради двух вперед? Не заметно. Шахтер просто плетется
- Ушел из жизни Игорь Гамула
- Лондонское дерби удалось на все 100%. АПЛ. Вест Хэм – Челси 3:2
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО