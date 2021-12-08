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7 игроков Лестера не поехали на матч с Наполи из-за болезней и коронавируса

Англия
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Серьезные потери в команде Роджерса

7 игроков Лестера не поехали на матч с Наполи из-за болезней и коронавируса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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На матч "Наполи" – "Лестер" в рамках Лиги Европы не смогли поехать 7 игроков английской команды, сообщает главный тренер команды Брендан Роджерс. Некоторые сдали положительные тесты на коронавирус, а некоторые просто заболели.

Имена этих футболистов тренер озвучивать не стал.

По информации журналиста Бена Диннери, в их число вошли Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айосе Перес.

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы "Лестер" занимает 1-е место в группе со "Спартаком", "Наполи" и "Легией". Каждая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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В статье: Брендан Роджерс Спартак (Москва) Легия (Варшава) Наполи (Неаполь) Лестер Сити
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