7 игроков Лестера не поехали на матч с Наполи из-за болезней и коронавируса

На матч "Наполи" – "Лестер" в рамках Лиги Европы не смогли поехать 7 игроков английской команды, сообщает главный тренер команды Брендан Роджерс. Некоторые сдали положительные тесты на коронавирус, а некоторые просто заболели.

Brendan Rodgers has confirmed in his press conference that SEVEN first team players have not made the trip to face Napoli due to COVID-19 or illness. pic.twitter.com/cp1LUSAmFg