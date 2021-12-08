Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
7 игроков Лестера не поехали на матч с Наполи из-за болезней и коронавируса
Серьезные потери в команде Роджерса
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На матч "Наполи" – "Лестер" в рамках Лиги Европы не смогли поехать 7 игроков английской команды, сообщает главный тренер команды Брендан Роджерс. Некоторые сдали положительные тесты на коронавирус, а некоторые просто заболели.
Brendan Rodgers has confirmed in his press conference that SEVEN first team players have not made the trip to face Napoli due to COVID-19 or illness. pic.twitter.com/cp1LUSAmFg— BBC Sport Leicester (@BBCRLSport) December 8, 2021
Имена этих футболистов тренер озвучивать не стал.
По информации журналиста Бена Диннери, в их число вошли Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айосе Перес.
Перед последним туром группового этапа Лиги Европы "Лестер" занимает 1-е место в группе со "Спартаком", "Наполи" и "Легией". Каждая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Популярное сейчас
- Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?
- (Анти) Герой футбольного дня. Валерий Бондарь
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО