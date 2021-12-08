7 игроков Лестера не поехали на матч с Наполи из-за болезней и коронавируса

На матч "Наполи" – "Лестер" в рамках Лиги Европы не смогли поехать 7 игроков английской команды, сообщает главный тренер команды Брендан Роджерс. Некоторые сдали положительные тесты на коронавирус, а некоторые просто заболели.

Brendan Rodgers has confirmed in his press conference that SEVEN first team players have not made the trip to face Napoli due to COVID-19 or illness. pic.twitter.com/cp1LUSAmFg — BBC Sport Leicester (@BBCRLSport) December 8, 2021

Имена этих футболистов тренер озвучивать не стал.

По информации журналиста Бена Диннери, в их число вошли Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айосе Перес.

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы "Лестер" занимает 1-е место в группе со "Спартаком", "Наполи" и "Легией". Каждая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.