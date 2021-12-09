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Причина непопадания в состав. Ключевой защитник Эвертона в треск разругался с Бенитесом

Англия
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Сам игрок все отрицает

Причина непопадания в состав. Ключевой защитник Эвертона в треск разругался с Бенитесом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 6 декабря, "Эвертон" дома на "Гудисон Парк" обыграл лондонский "Арсенал" (2:1). Интересно, что защитник Люка Динь не попал ни в основной состав, ни в число тех, кто расположился на скамейке для запасных, хотя сообщений о травме француза не было.

На пресс-конференции менеджер "ирисок" Рафа Бенитес сухо объяснил отсутствие ведущего футболиста "кадровым решением". Тем не менее, авторитетное издание The Athletic сообщает о масштабном конфликте между тренером и игроком. Динь недоволен своей ролью в системе испанца, он считает, что оборонительная тактика сильно ограничивает его вклад в игру "Эвертона". Также Рафа снял с Люки ответственность за исполнение стандартов.

Вполне возможно, что француз покинет Ливерпуль уже в январе. Ситуацию усложняет тот факт, что Динь – единственный левый оборонец в коллективе.

Однако сам вице-капитан команды отреагировал и опроверг данную информацию на своей странице в Instagram. Добавим, что в двух предыдущих кампаниях крайний защитник оформлял по 7 результативных передач.

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль) Люка Динь Лука Динь
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Источник:
theathletic.com

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