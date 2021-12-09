Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Причина непопадания в состав. Ключевой защитник Эвертона в треск разругался с Бенитесом
Сам игрок все отрицает
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 6 декабря, "Эвертон" дома на "Гудисон Парк" обыграл лондонский "Арсенал" (2:1). Интересно, что защитник Люка Динь не попал ни в основной состав, ни в число тех, кто расположился на скамейке для запасных, хотя сообщений о травме француза не было.
На пресс-конференции менеджер "ирисок" Рафа Бенитес сухо объяснил отсутствие ведущего футболиста "кадровым решением". Тем не менее, авторитетное издание The Athletic сообщает о масштабном конфликте между тренером и игроком. Динь недоволен своей ролью в системе испанца, он считает, что оборонительная тактика сильно ограничивает его вклад в игру "Эвертона". Также Рафа снял с Люки ответственность за исполнение стандартов.
Вполне возможно, что француз покинет Ливерпуль уже в январе. Ситуацию усложняет тот факт, что Динь – единственный левый оборонец в коллективе.
Однако сам вице-капитан команды отреагировал и опроверг данную информацию на своей странице в Instagram. Добавим, что в двух предыдущих кампаниях крайний защитник оформлял по 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- Определился лучший игрок матча Бенфика - Динамо
- Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка
- Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча
- Ибрагимович: Все что делает Месси – врожденное, а не натренированное. Я выбираю его, а не Роналду
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте