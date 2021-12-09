  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Источник: Сити почти согласился на условия Барселоны по Торресу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Сити почти согласился на условия Барселоны по Торресу

Англия
(1 голосов)

"Каталонцы" предлагают 45 млн. евро + 15 млн. в виде бонусов

Источник: Сити почти согласился на условия Барселоны по Торресу

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" продолжает контактировать с "Манчестер Сити" о трансфере полузащитника Феррана Торреса. Англичане снизили финансовые требования с 70 до 60 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

Если раньше "Ман Сити" просил за испанца 70 млн евро, то сейчас готов продать его за 60 млн евро. В свою очередь, "Барса" увеличила свое предложение с 35 до 45 млн евро без учета бонусов.

В случае, если за счет бонусов сумма, которую "Ман Сити" сможет получить за Феррана, достигнет 60 млн евро, сделка будет закрыта. Но пока клубы не могут договориться о формате, в котором будут прописаны бонусы.

"Барса" предлагает добавить 15 млн евро в зависимости от уровня игры Феррана в клубе и количества выигранных трофеев с ним в составе. "Ман Сити" хотел бы, чтобы цели, необходимые для получения бонуса, были легкодостижимыми.

Еще один из серьезных вопросов, возникших в ходе переговоров, – формат платежей. "Ман Сити" хочет, чтобы первый транш был крупным, так как это позволит сразу выйти на рынок в поиске потенциальных новичков. "Барса" хочет договориться о более гибких условиях.

Каталонский клуб настроен очень серьезно и хочет, чтобы сделка по Торресу завершилась успехом.

В этом сезоне футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
09.12.2021 в 23:34
нищеброды ска
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...