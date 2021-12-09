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Источник: Сити почти согласился на условия Барселоны по Торресу
"Каталонцы" предлагают 45 млн. евро + 15 млн. в виде бонусов
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" продолжает контактировать с "Манчестер Сити" о трансфере полузащитника Феррана Торреса. Англичане снизили финансовые требования с 70 до 60 миллионов евро, сообщает Diario Sport.
Если раньше "Ман Сити" просил за испанца 70 млн евро, то сейчас готов продать его за 60 млн евро. В свою очередь, "Барса" увеличила свое предложение с 35 до 45 млн евро без учета бонусов.
В случае, если за счет бонусов сумма, которую "Ман Сити" сможет получить за Феррана, достигнет 60 млн евро, сделка будет закрыта. Но пока клубы не могут договориться о формате, в котором будут прописаны бонусы.
"Барса" предлагает добавить 15 млн евро в зависимости от уровня игры Феррана в клубе и количества выигранных трофеев с ним в составе. "Ман Сити" хотел бы, чтобы цели, необходимые для получения бонуса, были легкодостижимыми.
Еще один из серьезных вопросов, возникших в ходе переговоров, – формат платежей. "Ман Сити" хочет, чтобы первый транш был крупным, так как это позволит сразу выйти на рынок в поиске потенциальных новичков. "Барса" хочет договориться о более гибких условиях.
Каталонский клуб настроен очень серьезно и хочет, чтобы сделка по Торресу завершилась успехом.
В этом сезоне футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.
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