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Матч Тоттенхэма в чемпионате Англии перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции
По знакомому французскому сценарию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Тоттенхэмом" и "Брайтоном", который изначально должен был состояться 12 декабря, официально перенесен на неопределенный срок. Дата проведения встречи будет объявлена позднее.
Пресс-служба "шпор" официально сообщила о том, что руководство АПЛ одобрило запрос лондонцев с просьбой перенести матч из-за вспышки коронавируса. Отметим, что "чайки" на данный момент располагаются на 9-й строчке таблицы, а "лилейно-белые" находятся на 5 месте.
Напомним, из-за ситуации с COVID-19 также перенесли и матч "Тоттенхэма" с "Ренном", поединок должен был пройти в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Лондонцы приносят свои извинения "Брайтону" и "Ренну".
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