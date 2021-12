Один представитель Ливерпуля сменил другого. Объявлен лучший футболист АПЛ в ноябре

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам прошлого месяца. В ноябре он сыграл 3 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

На приз также претендовали Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Деннис Бонавентуре ("Уотфорд"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Джон Макгинн ("Астон Вилла") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

Отметим, что в октябре награду лучшему игроку взял форвард "красных" Мохамед Салах. После 15 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От "Манчестер Сити" мерсисайдцы отстают на одно очко.

