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Один представитель Ливерпуля сменил другого. Объявлен лучший футболист АПЛ в ноябре

Англия
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ТАА!

Один представитель Ливерпуля сменил другого. Объявлен лучший футболист АПЛ в ноябре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам прошлого месяца. В ноябре он сыграл 3 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

На приз также претендовали Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Деннис Бонавентуре ("Уотфорд"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Джон Макгинн ("Астон Вилла") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

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Отметим, что в октябре награду лучшему игроку взял форвард "красных" Мохамед Салах. После 15 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От "Манчестер Сити" мерсисайдцы отстают на одно очко.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
EPL

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