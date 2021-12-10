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Один представитель Ливерпуля сменил другого. Объявлен лучший футболист АПЛ в ноябре
ТАА!
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам прошлого месяца. В ноябре он сыграл 3 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
На приз также претендовали Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Деннис Бонавентуре ("Уотфорд"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Джон Макгинн ("Астон Вилла") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
Отметим, что в октябре награду лучшему игроку взял форвард "красных" Мохамед Салах. После 15 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От "Манчестер Сити" мерсисайдцы отстают на одно очко.
3️⃣ games— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 10, 2021
1️⃣ goal
4️⃣ assists@TrentAA is November's @premierleague #POTM ????
Available in #FUT from Dec 17.#FIFA22 pic.twitter.com/2KpWzBIZlm
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