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Назван лучший тренер АПЛ по итогам ноября

Англия
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Его подопечные выиграли три матча в чемпионате

Назван лучший тренер АПЛ по итогам ноября

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер лиги по итогам ноября.

В прошлом месяце "горожане" под руководством испанца одержали три победы в чемпионате: над "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Эвертоном" (3:0) и "Вест Хэмом" (2:1).

Также на награду претендовали Стивен Джеррард из "Астон Виллы" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Напомним, после 15-ти туров "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии, опережая "Ливерпуль" на один зачетный пункт.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
EPL

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