Назван лучший тренер АПЛ по итогам ноября

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер лиги по итогам ноября.

В прошлом месяце "горожане" под руководством испанца одержали три победы в чемпионате: над "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Эвертоном" (3:0) и "Вест Хэмом" (2:1).

Pep Guardiola has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for the 10th time#PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/UmaPsFRrcY