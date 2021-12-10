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Назван лучший тренер АПЛ по итогам ноября
Его подопечные выиграли три матча в чемпионате
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер лиги по итогам ноября.
В прошлом месяце "горожане" под руководством испанца одержали три победы в чемпионате: над "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Эвертоном" (3:0) и "Вест Хэмом" (2:1).
????????????????????????????????????????— Premier League (@premierleague) December 10, 2021
Pep Guardiola has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for the 10th time#PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/UmaPsFRrcY
Также на награду претендовали Стивен Джеррард из "Астон Виллы" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Напомним, после 15-ти туров "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии, опережая "Ливерпуль" на один зачетный пункт.
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