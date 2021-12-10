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Агент Марсьяля рассказал, что футболист покинет клуб в январе
Но ещё предстоит разговор с руководством
Филипп Ламболи, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля сообщил о желании форварда сменить клуб в зимнее трансферное окно.
"Антони хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе. Ему просто нужно играть. Он не хочет оставаться в "МЮ". Скоро я поговорю с руководством клуба", — приводит Sky Sports слова Ламболи.
Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 10 матчах команды и забил 1 гол.
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