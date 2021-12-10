Клопп: Не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал важное заявление на пресс-конференции перед матчем с "Астон Виллой".

"Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что сегодня не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде (смеется)", — приводит слова тренера Sky Sport.

Джеррард в ноября 2021 года возглавил "Астон Виллу". Под его руководством команда сыграла 4 матча, в которых одержала три победы.