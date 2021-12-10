Источник: Рангник считает, что полузащита – слабое место МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник хочет усилить полузащиту команды, сообщает ESPN. Во время собеседования немец представил список потенциальных новичков.

Тогда Рангник предложил скаутам "МЮ" внимательнее следить за хавбеком "РБ Лейпциг" Амаду Айдара, полузащитником дортмундской "Боруссии" Джудом Беллингемом и хавбеком "Лидса" Кэлвином Филлипсом.

Ральф настаивал на том, что "МЮ" необходимо вложиться в полузащиту. Объяснения Рангника впечатлили спортивного директора "МЮ" Джона Мерто, технического директора Даррена Флетчера и вице-президента Эда Вудворда.

Напомним, что в Ральф подписал с "МЮ" контракт на полгода. По истечению соглашения он продолжит консультировать "дьяволов", как он это делал в "Локомотиве".