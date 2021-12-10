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АПЛ. Брентфорд на 90+5 минуте вырвал победу над Уотфордом
Два гола головой и пенальти в классическом матче английской трясины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 16-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Уотфорд” 2:1
Голы: Янссон 84, Мбемо 90+5 (пен.) – Деннис 24
“Брентфорд”: Фернандес – Гуд, Янссон, Янельт – Расмуссен, Баптист, Нергор, Йенсен (Годдос 69), Генри (Оньека 77) – Мбемо, Висса (Форсс 69)
“Уотфорд”: Бахманн – Нгакиа, Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения – Сиссоко, Куцка – Кинг, Клеверли (Педро 57), Кучо Эрнандес (Сема 76) – Деннис (Туфан 90+1)
Предупреждения: Янельт 68, Янссон 70, Гуд 81, Оньека 90+1
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