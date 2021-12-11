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Вест Хэм предложил 25 миллионов евро за Эдена Азара. Реал отказался
Перес хочет выручить за бельгийца гораздо больше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английский "Вест Хэм" предпринял попытку приобрести вингера мадридского "Реала" Эдена Азара. "Молотобойцы" предложили за 30-летнего игрока 25 миллионов евро, но "сливочные" отказались. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на El Nacional.
Несмотря на негативные переговоры с лондонцами, “Реал” все равно хочет продать Азара. Дело в том, что президент клуба Флорентино Перес планирует выручить от трансфера Эдена вдвое больше, чем предложил “Вест Хэм” - 50 миллионов евро.
Отметим, что переход бельгийца в 2019 году обошелся "сливочным" в 115 млн евро. Он еще связан с клубом к лету 2024 года с зарплатой в контракте в размере 23,5 млн евро в сезон.
А вот аналитический портал Transfermarkt поддерживает позицию "молотобойцев" на счет суммы трансфера и тоже оценивает Эдена в 25 млн евро.
Напомним, что в "Реал" Азар перешел из другого лондонского клуба - "Челси".
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