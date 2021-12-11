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Вест Хэм предложил 25 миллионов евро за Эдена Азара. Реал отказался

Англия
(1 голосов)

Перес хочет выручить за бельгийца гораздо больше

Вест Хэм предложил 25 миллионов евро за Эдена Азара. Реал отказался

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Английский "Вест Хэм" предпринял попытку приобрести вингера мадридского "Реала" Эдена Азара. "Молотобойцы" предложили за 30-летнего игрока 25 миллионов евро, но "сливочные" отказались. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на El Nacional.

Несмотря на негативные переговоры с лондонцами, “Реал” все равно хочет продать Азара. Дело в том, что президент клуба Флорентино Перес планирует выручить от трансфера Эдена вдвое больше, чем предложил “Вест Хэм” - 50 миллионов евро.

Отметим, что переход бельгийца в 2019 году обошелся "сливочным" в 115 млн евро. Он еще связан с клубом к лету 2024 года с зарплатой в контракте в размере 23,5 млн евро в сезон.

А вот аналитический портал Transfermarkt поддерживает позицию "молотобойцев" на счет суммы трансфера и тоже оценивает Эдена в 25 млн евро.

Напомним, что в "Реал" Азар перешел из другого лондонского клуба - "Челси".

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В статье: Эден Азар Флорентино Перес Реал (Мадрид) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 12:15
Придётся Ярмоле дальше все тащить на себе.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 11:46
Дорогущий лавочник!
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