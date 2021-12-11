Гвардиола: Мы лучше играли против 11 игроков Вулвз, чем против 10

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Вулверхэмптоном" (1:0).

"Мы лучше играли против 11 игроков "Вулвз", чем против 10. Они очень хорошо защищались. В прошлом сезоне нам было непросто в матче с ними, но сегодня мы проявили терпение и заслуженно победили.

Мы сыграли хорошо. 10 игроков "Вулвз" стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили некоторые моменты, но все же выиграли.

Поздравляю Стерлинга. Он все еще молод, и 100 голов – это много. Его вклад в успехи клуба огромен. Он снова забивает и чувствует уверенность, это хорошо", – сказал Гвардиола.