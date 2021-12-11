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Гвардиола: Мы лучше играли против 11 игроков Вулвз, чем против 10

Англия
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Коуч рад победе

Гвардиола: Мы лучше играли против 11 игроков Вулвз, чем против 10

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Вулверхэмптоном" (1:0).

"Мы лучше играли против 11 игроков "Вулвз", чем против 10. Они очень хорошо защищались. В прошлом сезоне нам было непросто в матче с ними, но сегодня мы проявили терпение и заслуженно победили.

Мы сыграли хорошо. 10 игроков "Вулвз" стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили некоторые моменты, но все же выиграли.

Поздравляю Стерлинга. Он все еще молод, и 100 голов – это много. Его вклад в успехи клуба огромен. Он снова забивает и чувствует уверенность, это хорошо", – сказал Гвардиола.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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