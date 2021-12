АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0. Неприветливый прием Джеррарда на Энфилде

Английская Премьер-лига, 16-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Атвелл

Ноль ударов в створ ворот нанесли гости в сегодняшнем матче. Собственно, им было некогда, ведь большинство времени поединка они защищались. Джеррард выбрал выстоять на "Энфилде" под давлением "мерсисайдцев", но его игроки все-таки однажды ошиблись. Этого хватило для поражения.

В первом тайме упор бирмингемцев был на контратаки, и это несколько раз даже сработало в середине тайма. Сначала Алиссон поскользнулся при выходе на мяч, Янг пробросил бразильского кипера, но вовремя подстраховала оборона "мерсисайдцев": Эшли с острого угла только попал в Матипа. Также пробивал Уоткинс, но и здесь защита хозяев сыграла отлично.

