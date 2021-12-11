АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0. Неприветливый прием Джеррарда на Энфилде

Английская Премьер-лига, 16-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Атвелл

Ноль ударов в створ ворот нанесли гости в сегодняшнем матче. Собственно, им было некогда, ведь большинство времени поединка они защищались. Джеррард выбрал выстоять на "Энфилде" под давлением "мерсисайдцев", но его игроки все-таки однажды ошиблись. Этого хватило для поражения.

В первом тайме упор бирмингемцев был на контратаки, и это несколько раз даже сработало в середине тайма. Сначала Алиссон поскользнулся при выходе на мяч, Янг пробросил бразильского кипера, но вовремя подстраховала оборона "мерсисайдцев": Эшли с острого угла только попал в Матипа. Также пробивал Уоткинс, но и здесь защита хозяев сыграла отлично.

А вот "Ливерпуль" в атаке выглядел мощнее. Удары Робертсона и Салаха потянул Мартинес, собственно хорошо и аргентинский голкипер сыграл во время удара Матипа, поразившего голову в перекладину, накрыв мяч. Все моменты тянули на голевые.

После перерыва уже Ван Дейк пришел на помощь атакующей линии и под перекладину головой пробил после подачи от угла поля, но снова Мартинес на месте. Всего в активе голкипера сегодня было четыре сейва, но однажды он спасти не смог.

Салах пробросил мяч в штрафную, Мингс не успел за египтянином и завалил его. Сам Мохамед и принялся выполнять удар с точки и поразил точно в правый угол. И в этот раз никакие заклинания от Эмилиано не прошли. Салах забил 15-й удар по пенальти в АПЛ подряд. Холоднокровие. Собственно, и в списке бомбардиров чемпионата вингер далеко впереди всех с 14-ю голами. У того же Варди – девять.

Под занавес матча "Астон Вилла" побежала вперед, но создать опасные возможности сама не смогла. Помог разве что Алиссон, при выходе из ворот попавший в Матипа, но сразу же он исправил свою ошибку. А вот Жота, после выхода на замену, мог делать счет 2:0, но пробил в конце при хорошей контратаке.

Болельщики тепло встретили Джеррарда, а вот на поле ему пощады не было. Пока подопечные бывшего “мерсисайдца” не могут конкурировать с такими мощными командами.

Steven Gerrard back at his old stomping ground ❤️#LIVAVL pic.twitter.com/95YM0E3Ad6 — Premier League (@premierleague) December 11, 2021

“Ливерпуль” благодаря тяжелым трем очкам не теряет позиций и продолжает идти вторым. Совсем скоро поединок в Лондоне с “Тоттенхэмом”: будет горячо. А вот “Астон Вилла” уже опустилась на 12 место. Правда, у бирмингемцев все еще впереди.

"Ливерпуль" – "Астон Вилла" 1:0

Гол: Мохамед Салах 67 (пен.)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго (Милнер 83) – Салах, Мане (Минамино 88), Окслейд-Чемберлен (Жота 58)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингс, Таргетт – Макгинн, Накамба (Сансон 57), Луиз – Д. Рэмзи (Ингс 74), Уоткинс, Янг (Буэндия 69)

Предупреждения: Ван Дейк 13 – Накамба 19, Воткинс 24