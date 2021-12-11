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Тухель: Нам повезло с Лидсом, мы нуждались в везении

Англия
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Коуч "Челси" высказался после игры против команды Бьелсы

Тухель: Нам повезло с Лидсом, мы нуждались в везении

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонским "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Лидсом" в матче 16-го тура УПЛ.

"Это был хороший матч, очень напряженный. Я очень доволен тем, как играл "Челси". Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, нам повезло забить поздний гол в дополнительное время. Но отыграться дважды – это очень впечатляет.

Нам повезло, мы нуждались в везении. В последних двух матчах нам не везло, мы пропускали поздние голы.

В нашей команде альтернативы победам нет. Я очень рад за команду и штаб, что эти два дня они проведут с ощущением, что мы все изменили. Как и всегда, есть вещи, которые можно улучшить, но я очень доволен результатом", – рассказал наставник "пенсионеров".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
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Источник:
BBC

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