Тухель: Нам повезло с Лидсом, мы нуждались в везении

Главный тренер лондонским "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Лидсом" в матче 16-го тура УПЛ.

"Это был хороший матч, очень напряженный. Я очень доволен тем, как играл "Челси". Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, нам повезло забить поздний гол в дополнительное время. Но отыграться дважды – это очень впечатляет.

Нам повезло, мы нуждались в везении. В последних двух матчах нам не везло, мы пропускали поздние голы.

В нашей команде альтернативы победам нет. Я очень рад за команду и штаб, что эти два дня они проведут с ощущением, что мы все изменили. Как и всегда, есть вещи, которые можно улучшить, но я очень доволен результатом", – рассказал наставник "пенсионеров".