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Тухель: Нам повезло с Лидсом, мы нуждались в везении
Коуч "Челси" высказался после игры против команды Бьелсы
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонским "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Это был хороший матч, очень напряженный. Я очень доволен тем, как играл "Челси". Думаю, мы заслужили победу, но, конечно, нам повезло забить поздний гол в дополнительное время. Но отыграться дважды – это очень впечатляет.
Нам повезло, мы нуждались в везении. В последних двух матчах нам не везло, мы пропускали поздние голы.
В нашей команде альтернативы победам нет. Я очень рад за команду и штаб, что эти два дня они проведут с ощущением, что мы все изменили. Как и всегда, есть вещи, которые можно улучшить, но я очень доволен результатом", – рассказал наставник "пенсионеров".
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