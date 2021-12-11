Клопп: Мы сбились с ритма - это проблема в футболе, нужно поддерживать ритм с начала матча

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал минимальную победу над "Астон Виллой" в рамках 16-го тура АПЛ.

"На протяжении 75 минут мы играли выдающимся образом. Мы явно были лучшей командой, играли на тех участках поля, где было нужно, создавали моменты. И вот мы повели 1:0... Аргх! Игра стала более открытой, скажем так. Мы сбились с игрового ритма. Это проблема в футболе, нужно поддерживать ритм с самого начала матча.

Думаю, Тайрону Мингзу было трудно избежать той ситуации, которая привела к пенальти . Мне показалось, что и в случае с Эндрю Робертсоном был пенальти, но я не пересматривал момент.

Стивен Джеррард – хороший тренер. Странно встречаться вот так до матча – с большой частью нашего прежнего тренерского штаба", – рассказал немецкий специалист.