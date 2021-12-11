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Клопп: Мы сбились с ритма - это проблема в футболе, нужно поддерживать ритм с начала матча
Наставник "мерсисайдцев" подвел итоги игры с командой Джеррарда
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"На протяжении 75 минут мы играли выдающимся образом. Мы явно были лучшей командой, играли на тех участках поля, где было нужно, создавали моменты. И вот мы повели 1:0... Аргх! Игра стала более открытой, скажем так. Мы сбились с игрового ритма. Это проблема в футболе, нужно поддерживать ритм с самого начала матча.
Думаю, Тайрону Мингзу было трудно избежать той ситуации, которая привела к пенальти . Мне показалось, что и в случае с Эндрю Робертсоном был пенальти, но я не пересматривал момент.
Стивен Джеррард – хороший тренер. Странно встречаться вот так до матча – с большой частью нашего прежнего тренерского штаба", – рассказал немецкий специалист.
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