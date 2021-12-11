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Артета: После нервного начала мы поймали ритм
Коуч канониров высказался после игры против "святых"
Фото: Arsenal / Автор: неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Мы играли нервно в первые 15 минут, но после этого мы взяли игру в свои руки.
После нервного начала мы поймали ритм, забили отличный гол и начали доминировать. Я очень рад, что мы победили", – рассказал испанец.
После этого поединке "пушкари" имеют в своем активе 26 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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