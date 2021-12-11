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Артета: После нервного начала мы поймали ритм

Англия
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Коуч канониров высказался после игры против "святых"

Артета: После нервного начала мы поймали ритм

Фото: Arsenal / Автор: неизвестен

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в матче 16-го тура АПЛ.

"Мы играли нервно в первые 15 минут, но после этого мы взяли игру в свои руки.

После нервного начала мы поймали ритм, забили отличный гол и начали доминировать. Я очень рад, что мы победили", – рассказал испанец.

После этого поединке "пушкари" имеют в своем активе 26 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета "Саутгемптон"
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Источник:
Football.London

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