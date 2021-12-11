Артета: После нервного начала мы поймали ритм

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в матче 16-го тура АПЛ.

"Мы играли нервно в первые 15 минут, но после этого мы взяли игру в свои руки.

После нервного начала мы поймали ритм, забили отличный гол и начали доминировать. Я очень рад, что мы победили", – рассказал испанец.