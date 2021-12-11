Рангник: Игроки МЮ - технари, но нужно повысить уровень интенсивности

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал минимальную победу над "Норвичем" в матче 16-го тура АПЛ.

"Это была очень интенсивная игра, очень физически ориентированный матч. Я сказал Дину Смиту, что "Норвич" играл не как команда с низа таблицы. В итоге Давид Де Хеа выиграл нам матч.

Нужно всегда физически обозначать свое присутствие, так у нас было не везде, а нужно это делать всегда. Некоторые из наших футболистов – технари, но пространства было не так много, чтобы показать свою технику.

Поэтому нужно больше ориентироваться на физику, и не на всех позициях было так. "МЮ" нужно повысить уровень интенсивности. По крайней мере, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но нам нужно прибавлять", – рассказал Рангник.