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Рангник: Игроки МЮ - технари, но нужно повысить уровень интенсивности
Коуч "красных дьяволов" высказался после игры с "канарейками"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал
"Это была очень интенсивная игра, очень физически ориентированный матч. Я сказал Дину Смиту, что "Норвич" играл не как команда с низа таблицы. В итоге Давид Де Хеа выиграл нам матч.
Нужно всегда физически обозначать свое присутствие, так у нас было не везде, а нужно это делать всегда. Некоторые из наших футболистов – технари, но пространства было не так много, чтобы показать свою технику.
Поэтому нужно больше ориентироваться на физику, и не на всех позициях было так. "МЮ" нужно повысить уровень интенсивности. По крайней мере, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но нам нужно прибавлять", – рассказал Рангник.
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